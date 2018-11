Fenomenul ia AMPLOARE: Drogul „Zombie” face RAVAGII printre tinerii din Brăila (VIDEO)

Doi tineri au fost filmați pe o stradă din Brăila în timp ce aveau un comportament straniu şi mişcări total necontrolate, asemănătoare cu cele surprinse recent în alte oraşe ale României.

Drogul pe care cei doi l-ar fi consumat se numește „Zombie” și induce stări de paranoia, anxietate, atacuri de panică şi episoade psihotice, având în componență substanţa halucinogenă K2, care reproduce efectele THC (n.r. tetrahydrocannabinol – o substanţă psihoactivă din marijuana), potrivit specialiştilor citați de observator.tv.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.