Călin Popescu Tăriceanu: Aștept cu interes momentul în care voi putea să studiez dosarul. Toate acțiunile acestea au un anumit scop (VIDEO)

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat luni că așteaptă cu inters momentul în care ăși va putea studia dosarul de 17.000 de pagini și a sugerat că toate aceste acțiuni au un anumit scop. De asemenea, Tăriceanu s-a declarat convins că apariția acestui dosar va influența percepția publică.

”Solicitarea de începere a urmăririi penale a fost trimisă la Comisia juridică, care are termen cinci zile pentru a întocmi un raport preliminar și a stabili ulterior un calendar.

Timp de 14 zile se pot studia dosarele, nu numai de membrii comisiei, ci voi avea și eu acces să văd care sunt acuzațiile care mi se aduc.

După aceea, plenul va fi sesizat cu solicitarea și va trebui să ia o hotărâre în acest sens.

Aștept cu interes momentul în care voi putea să studiez dosarul pentru a lua la cunoștință acuzațiile care sunt incluse în dosar. Sunt numai 17.000 de pagini, deci un vraf de dosare”, a declarat Tăriceanu.

Liderul ALDE a mai spus că la începutul anului DNA l-a informat că nu este implicat în vreun dosar și a criticat din nou instituția pentru că, spune el, încearcă să facă justiție în spațiul public, și nu în sala de judecată.

”La începutul acestui an am primit o înștiințare de la DNA care mă informa că au fost nenumărate mandate de ascultare care s-au întins pe o lungă perioada care s-a încheiat în 2014. La acea adresă, la care ulterior am făcut o colicitare de a vedea procesele verbale de ascultare mi s-a răspuns ca nu am nicio calitate procesuală. Între timp, înțeleg că s-au răzgândit cei de la procuratură și au întocmit acest dosar penal.

Toate acțiunile acestea au un anumit scop. Percepția publică eu cred că este influențată, pentru că unii poate sunt tentați să spună că dacă procuratura trimite 73 de volume, o fi ceva acolo. Așa cum s-a întâmplat și cu primul dosar în care am fost achitat, aceste lucruri au un impact asupra percepției publice.

Sunt convins că după ce vor ieși lucruruile la suprafață, își vor da seama că e aceeași practică a DNA, care nu s-a schimbat, sunt aceleași practici, scurgerile către presă, informații din dosar la care eu nu am avut acces. (...) În loc să facem justiția în sala de judecată, o facem în spațiul public. VOr să actediteze ideea că persoana respectivă este gata vinovată, practic este condamnată de opinia publică. Mai lipsește spectacolul cătușelor pentru ca show-ul să fie complet”, a mai spus Călin Popescu Tăriceanu.

Întrebat în cât timp crede că va sreuși să-și studieze dosarul, Tăriceanu a răspuns: ”Dacă procuratura a avut timp zece ani, de când eram prim-ministru, să pregătească 73 de volume, eu ca să îmi pregătesc apărarea, îmi dați și mie timp? E o întrebare retorică. O să o fac cât se poate de repede, dar ca să citesc 73 de volume, să discut cu avocatul, nu știu să vă spun cât trece, dar există acest drept elementar pentru a analiza dosarul pentru a-mi construi o apărare”.