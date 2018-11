Klaus Iohannis: Guvernul Dragnea-Dăncilă, un accident al democrației românești. Trebuie înlocuit. Nu suntem pregătiți pentru preluarea președinției Consiliului UE (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat luni că este îngrijorat de faptul că România nu este pregătită să preia, de la 1 ianuarie, președinția Consiliului Uniunii Europene. În acest context, șeful statului a susținut că este nevoie de schimbarea actualului Guvern, pe care l-a catalogat drept un ”accident al democrației românești”.

”O mare îngrijorare pe care o am este vorba de anul 2019. De la 1 ianuarie, România va prelua președinția Consiliului UE, o poziție extrem de importantă, extrem de onorantă și solicitantă, mai ales pentru Guvern. Părerea mea este că nu suntem pregătiți pentru așa ceva. Am frost întrebat în urmă cu câteva săptămâni de jurnaliști și am spus că vom face față rezonabil. Între timp, lucrurile au luat-o razna. La Guvern nu se mai înțeleg resposabilii, persoanele care ar trebui să se ocupe de chestuiunile europene pleacă sau sunt demise. În acest fel ne trezim în ceasul al 12-lea total nepregătiți.

Cred că și în ultimul moment, necesitatea politică este înlocuirea acestui accident al democrației românești care este Guvernul Dragnea-Dăncilă. Nu există nicio perspectivă de bună guvernare, de bună implicare în afacerile europene”, a declarat Klaus Iohannis, prezent la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.