Dragnea, pus în faţa acuzaţiilor DNA privind OUG 13: Credeţi că e singura lor minciună? (VIDEO)

Liviu Dragnea a negat, luni, acuzaţiile DNA din dosarul emiterii celebrei OUG 13 afirmând că totul este o altă minciună a procurorilor anticorupţie.

”Eu nu am făcut niciun text la OUG 13 și nimeni de la mine nu a făcut vreun text la OUG 13. Credeți că e singura minciună pe care o susține DNA, începând de la ”unitatea de elită” și până la DNA central”, a afirmat Liviu Dragnea.

În dosarul DNA, procurorii arătau că textul ordonanţei de urgenţă a fost redactat în biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaţilor pentru ca apoi să ajungă la Florin Iordache, ministrul al Justiţiei la momentul respectiv.

