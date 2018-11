Imagini ȘOCANTE în Lugoj! Bradul de Crăciun, TÂRÂT pe străzile orașului (VIDEO)

Bradul de Crăciun, care urmează să fie împodobit în piața IC Drăgan din Lugoj, a fost târât, luni, pe străzile orașului.

Pentru că nu au avut un mijloc de transport adecvat, muncitorii au folosit bradul pe post de ”mătură”. Mai mult, acesta nu a fost legat, astfel a atins cu ramurile firele de curent și a zgâriat mașinile parcate.

Pomul de Crăciun a fost transportat pe cele mai intens circulate artere din oraș. Oamenii aflați în trafic le-au reproșat polițiștilor locali că nu i-au avertizat să își tragă mașinile deoparte pentru a nu fi zgâriate, scrie lugojinfo.ro.

