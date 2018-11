Scene incredibile în Munţii Măcin. Un stol uriaş de grauri a acoperit întreaga şosea (VIDEO)

Imaginile desprinse parcă din filmul Păsările al lui Alfred Hitchcock au fost surprinse de un ranger al Parcului Naţional Munţii Măcinului, informează Observator.

Stolul uriaş de păsări a acoperit toată câmpia din zona respectiva, dar şi întreaga şosea.

Păsările au acaparat cerul, în zborul lor, iar când s-au aşezat pe pământ au acoperit zona respectivă.

Este un obicei al acestor păsări acela de a forma stoluri mari în perioada toamnei.

