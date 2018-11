METEO: Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM pentru până la finalul lunii NOIEMBRIE

Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele doua săptămâni.

Altfel, ANM anunță că valorile medii termice, atât diurne, cât şi nocturne, vor fi pe un trend descendent în următoarele două săptămâni, în majoritatea regiunilor, iar, în general, după data de 18 noiembrie, şansele de ploaie devin din ce în ce mai mari.

În Banat, vremea se va răci treptat, astfel că media temperaturilor maxime va scădea spre 8 grade la debutul celei de-a doua săptămâni. După data de 19 noiembrie, vremea va deveni rece, cu valori termice diurne în jur de 4 grade. Temperaturile minime se vor situa peste mediile multianuale în primele patru zile ale intervalului, când media acestora va fi de 4 - 7 grade. După data de 16 noiembrie, nopţile vor fi tot mai reci, media minimelor urmând să coboare la început spre zero grade, apoi, la finalul perioadei celor două săptămâni, la valori în jur de -3 grade. Probabilitatea pentru precipitaţii pe arii mai extinse şi posibil local însemnate cantitativ va creşte în intervalul 18 - 21 noiembrie, iar ulterior, doar izolat vor fi ploi slabe sau burniţă.



În Crişana, vremea se va răci treptat, astfel că media temperaturilor maxime va scădea spre 7 grade la debutul celei de-a doua săptămâni. După data de 19 noiembrie, vremea va deveni rece, cu valori termice diurne în jur de 4 grade. Temperaturile minime se vor situa peste valorile normale în primele patru zile ale intervalului, când media acestora va fi între de 4 şi 7 grade. După 16 noiembrie, nopţile vor fi din ce în ce mai reci, media minimelor urmând să coboare sub zero grade, ajungând la finalul perioadei celor două săptămâni la valori în jur de -3 grade. Probabilitatea pentru precipitaţii pe arii mai extinse şi posibil local însemnate cantitativ va creşte după data de 18 noiembrie, iar până atunci doar izolat vor fi ploi slabe sau burniţă.



În zona Transilvaniei, temperatura aerului va avea valori maxime în scădere până la o medie de trei grade în data de 19 noiembrie. Apoi, va fi relativ staţionară, în jurul valorii de două grade Celsius. Media valorilor termice nocturne va fi uşor pozitivă în primele patru nopţi, dar ulterior va scădea până la -4 grade în data de 20 noiembrie, iar după această dată va avea mici variaţii în jurul a -5 grade Celsius. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi în creştere în a doua săptămână, mai ales în intervalul 18 - 21 noiembrie.



În Maramureş, vremea se va răci treptat, astfel că, la finalul primei săptămâni, media regională se va situa sub normalul perioadei şi nu va mai depăşi 6 grade. În a doua parte a intervalului sunt prognozate maxime, în medie, de 2 - 3 grade, care vor caracteriza o vreme rece. Pentru minimele termice, tendinţa generală va fi de scădere, de la o medie a acestora de 2 - 5 grade, până spre valori negative în jur de -4 grade, începând din 21 noiembrie. Probabilitatea pentru precipitaţii pe arii mai extinse şi însemnate cantitativ va fi mai ridicată în intervalul 18 - 19 noiembrie, iar în rest acestea vor fi doar slabe şi trecătoare.



În Moldova, în prima zi, media valorilor termice diurne se va situa în jurul valorii de 11 grade, însă ulterior vremea se va răci, astfel că, la finalul primei săptămâni, media regională se va situa sub normalul perioadei şi nu va mai depăşi 5 grade. În a doua parte a intervalului sunt prognozate maxime, în medie, de 1 - 2 grade, ce vor caracteriza o vreme rece. În ceea ce priveşte minimele termice, tendinţa generală va fi de scădere, de la o medie a acestora de 2 - 4 grade, până spre valori negative în jur de -3 grade, începând din 21 noiembrie. Probabilitatea pentru precipitaţii pe arii mai extinse şi însemnate cantitativ va fi mai ridicată în intervalul 18 - 22 noiembrie, iar în rest acestea vor fi doar slabe şi trecătoare.



În zona Dobrogei, în prima zi a intervalului de prognoză, media valorilor termice diurne se va situa în jurul a 13 grade, însă spre finalul săptămânii nu va mai depăşi 7 - 8 grade. Pentru a doua parte a intervalului sunt prognozate maxime, în medie, de 4 - 5 grade, ce vor caracteriza o vreme rece. În ceea ce priveşte minimele termice, tendinţa generală va fi de scădere, de la o medie a acestora de 4 - 6 grade, până spre valori uşor negative, în jur de -1 grad la sfârşitul intervalului. Probabilitatea pentru precipitaţii pe arii mai extinse şi însemnate cantitativ va fi mai ridicată în intervalul 18 - 21 noiembrie, iar în rest, doar trecător, vor fi ploi slabe sau burniţă.



În Muntenia, intervalul va debuta cu vreme caldă, dar încă de marţi, 13 noiembrie, se va răci, astfel că până spre 18 noiembrie mediile zilnice ale temperaturii maxime se vor situa între 9 şi 11 grade. După această dată scăderea de temperatură estimată va aduce regimul termic diurn sub normalul perioadei, respectiv o medie a maximelor de 4 - 5 grade. Minimele termice se vor situa peste mediile multianuale în primele patru zile ale intervalului, când vor fi de 4 - 6 grade. Ulterior, până spre 20 noiembrie, se vor înregistra minime în jur de zero grade, iar după această dată nopţile vor fi tot mai reci, media minimelor urmând să coboare spre -4 grade. Perioada cea mai probabilă în care vor fi precipitaţii pe arii extinse va fi între 18 şi 22 noiembrie. În restul zilelor, doar pe arii restrânse se vor semnala ploi slabe sau burniţă.



În zona Olteniei, în 13 noiembrie, vremea se va răci accentuat, astfel că media regională a maximelor va scădea spre 10 grade. După o uşoară încălzire în ziua de miercuri 14 noiembrie, când în medie se vor înregistra maxime de 14 - 15 grade, tendinţa până la finalul celor două săptămâni va fi de răcire. Astfel, după 19 noiembrie, vremea va deveni rece, cu valori termice diurne în jur de 4 grade. Temperaturile minime se vor situa peste mediile multianuale în primele patru zile ale intervalului, când media acestora va fi de 4 - 6 grade. Din 16 noiembrie, nopţile vor fi tot mai reci, media minimelor urmând să ajungă, la finalul perioadei, la valori în jur de -3 grade. Probabilitatea pentru precipitaţii pe arii mai extinse şi posibil însemnate cantitativ va creşte după 18 noiembrie. În restul perioadei, doar izolat şi trecător vor fi ploi slabe sau burniţă.



La munte, în primele două zile ale intervalului, vremea se va menţine caldă pentru această perioadă, cu maxime în medie de 8 - 10 grade şi minime pozitive, în jur de două grade Celsius. Răcirea estimată pentru perioada 14 - 18 noiembrie va aduce regimul termic în limite normale, respectiv o medie a valorilor maxime de 1 - 2 grade şi minime ce vor coborî spre o medie cuprinsă între de -4 şi -5 grade. În a doua jumătate a intervalului, vremea va deveni mai rece decât în mod obişnuit, cu maxime ce vor oscila, în medie, între -4 şi -2 grade, şi minime la nivelul zonei montane în jurul a -8 grade. Vor fi precipitaţii slabe în zilele de 14 şi 15 noiembrie, dar şi după data de 18 noiembrie.