Procurorul Cristian Lazăr, care instrumentează dosarul familiei Iohannis, ar fi provocat un accident mortal în 2001 (VIDEO)

Ies la iveală detalii şoc despre procurorul Cristian Lazăr, care instrumentează dosarul privind casele familiei Iohannis. Lazăr ar fi produs un accident de maşină, în decembrie 2001, pe când era procuror la Timişoara. În urma incidentului o grefieră a murit. Avizul pentru trimiterea în judecată a lui Cristian Lazăr a fost însă refuzat de ministrul Justiției de la acea vreme, informează B1 TV.

Accidentul grav a avut loc în urmă cu 17 ani, pe 3 decembrie 2001.Cristian Lazăr ar fi produs accidentul de maşină pe când era procuror la Timişoara. În urma incidentului, o grefieră a murit. În 2002, procurorul Cristian Lazăr a fost pus sub învinuire pentru ucidere din culpă, dosarul fiind instrumentat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara. În 2004, s-a cerut aviz pentru trimiterea sa în judecată. Însă ministrul Justiției de atunci, Cristian Diaconescu, a respins cererea, iar procurorul care se ocupa de dosar l-a închis. De altfel, în spațiul public a apărut un document cu Ordonanța de încetare a urmării penale în cazul lui Lazăr. Jurnalista Sorina Matei a distribuit documentul și a avut o reacție dură pe pagina de socializare.

„Care Cristi Diaconescu, care Cristi Lazăr, care Augustin Lazăr.

Care de la oprirea anchetării unei ucideri din culpă pe motiv de fortuire, a ajuns sclavul de serviciu cu clasări fără număr numai una şi una, pe toţi cei care erau înalţi pe funcţie: Ponta, Maus Klaus plimbată prin toate dosarele, CIA, candidatură la DNA, Răvăşitoarea. Pe CIA ar trebui să plătească din buzunar Cristi Lazăr şi aia care i-au dictat-o că au pierdut la CEDO, nu românii, nu bugetul public. Achetarea oprită a uciderii din culpă e o chestiune de conştiinţă şi pentru Cristi Diaconescu şi pentru Cristi Lazăr”, a scris Sorina Matei pe Facebook.

În prezent, Cristian Lazăr instrumentează, la Parchetul General, dosarul privind casele familiei Iohannis, cauză în care Carmen Iohannis va fi audiată joi.

Cristian Lazăr a candidat și pentru conducerea Direcției Naționale Anticorupție, după revocarea Laurei Codruța Kovesi.

