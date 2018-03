Un bărbat din Constanța a dat muntele pe... Podul de la Butelii! Și nu este o glumă. Bărbatul și-a luat schiurile, costumul de schi și s-a urcat pe pod, unde zăpada era numai bună pentru o plimbare.

Desigur, nu se compară cu pârtiile de pe Valea Prahovei, dar distracția a fost pe cinste, potrivit replicaonline.ro

