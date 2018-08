A luat bătaie de la jandarmi și tot el s-a trezit cu dosar penal: Eram absolut orbit. Erau 6 jandarmi și eu am 70 de ani, cum să bat jandarmii?

Oameni prezenți pe 10 august în Piața Victoriei s-au prezentat și sâmbătă la Parchetul General pentru a depune plângeri împotriva jandarmilor

Între ei s-a aflat și singurul civil pe care Parchetul l-a acuzat oficial de ultraj și tulburarea liniștii publice, după ce jandarmii l-au filmat în timp ce lovea cu pumnii în scuturile lor, informează stirileprotv.ro.

”Am fost dus în poliție, nu știu la ce secție, că am amețit și după aceea am fost dus în procuratură, unde am spus că-i dau în judecată pe șefii Jandarmeriei și pe chestia asta mi-au făcut un dosar penal pentru ultraj. Au spus că i-am lovit pe jandarmi cu pumnii și cu picioarele. Trei jandarmi s-au jucat cu spray-urile pe mine. Eram absolut orbit. Nu vedeam nimic. Nu știam dacă e zi sau noapte. Erau 6 jandarmi, am 70 de ani, cum să bat jandarmii? (...) Pe jandarmii tineri care m-au bătut, nu mă concentrez pe ei, deoarece au fost niște simpli executanți. Discernământul lor și gradul lor de inteligență este foarte scăzut, deci vina o poartă șefii Jandarmeriei. Desiguri, adevărații vinovați sunt Liviu Dragnea și Carmen Dan”, a spus victima, citată de stirileprotv.ro.