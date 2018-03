Imagini șocante în Târgu Jiu! Un bărbat de etnie romă a amenințat cu un pistol o vânzătoare de la un magazin de mobilă. Din primele informaţii, nişte cetăţeni de etnie romă ar fi intrat în conflict cu angajaţii magazinului de mobilă după ce ar fi refuzat să plătească unele produse.

La fața locului a ajuns în scurt timp poliția, scrie gorj-domino.ro, care a aplanat conflictul șia deschis o anchetă în acest caz.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.