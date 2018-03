Acuzaţii grave făcute de profesorul peste care au intrat greşit mascaţii în cască: Pe lângă daunele materiale şi morale făcute, poliţiştii m-au amendat cu 5.000 pentru sfidare

Profesorul de istorie Corneliu Riegler, victimă a unui descinderi greşite a Poliţiei Române, face acuzaţii grave la adresa instituţiei. Pe lângă faptul că ofiţerii au intrat peste el după ce au greşit adresa. acesta acuză şi faptul că au fost loviţi membrii familie sale care prezenţi în locuinţă şi, în plus, a şi fost amendat în ultimele zile pentru că a sunat la 112 şi a avut "atitudine sfidătoare".

"Azi-dimineaţă, pentru prima dată, am fost sunat de şeful Poliţiei Române care şi-a cerut scuze şi în nume personal şi în numele instituţiei pe care o conduce şi s-a arătat dispus ca poliţia să găsească o soluţie să acopere daunele materiale. Însă nu s-a găsit o soluţie să acopere daunele morale, trauma fizică şi psihică. Unul dintre oamenii în vârstă a fost lovit cu patul puştii, are certificat medico-legal.

Mie, unii din oamenii din poliţia mi-au spus că nu s-a întâmplat nimic. Cum nu s-a întâmplat dacă au dărâmat uşa şi i-am găsit pe oameni bătuţi în casă. Asta e nimeni?

Pe lângă trauma fizică şi psihică, acum două zile eu m-am trezit cu un mic cadou din partea Secţiei 14 Poliţie, din partea unui agent care mi-a dat o amendă de lângă 5.000 de lei pentru că am apelat 112 şi am avut o atitudine sfidătoare", a afirmat profesorul Corneliu Riegler pentru B1TV.

Acesta a dat asigurări că va face tot ce poate pentru a îşi obţine dreptate, afirmând că a pus plângere la CSM împotriva judecătoare şi va depune şi la Judecătoria Sectorului 4 pentru anularea amenzii, cât şi plângere penală la Parchetul Curţii de Apel Bucureşti împotriva procurorului, judecătorului şi poliţiştii au fost părtaşi la descinderea greşită.

