Acuzații grave la adresa ministrului Justiției: `Tudorel Toader l-a împuternicit ilegal pe șeful penitenciarelor`

Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (FSANP) îl acuză pe ministrul Justiției Tudorel Toader că a semnat ilegat o împuternicire pentru dorectorul ANP, Marian Dobrică.

Într-un comunicat de presă transmis marți, reprezentanții FSANP precizează că, potrivit legii, sunt permise maximum două împuterniciri pentru directorul ANP și susțin că tema duratei mandatului directorilor de penitenciare este una falsă şi ascunde politizarea prin împuterniciri repetateși deseori ilegale, iar ministrul Justiției face ”o nouă încercare de dezinformare”.

Redăm, mai jos, comunicatul de presă al Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor:

Legea permite maximum doua imputerniciri pentru Marian Dobrica, ministrul a semnat ilegal inca una

Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) reactioneaza la ceea ce califica a fi o noua incercare de dezinformare din partea ministrului Tudorel Toader, precizand ca tema duratei mandatului directorilor de penitenciare este una falsa si ascunde politizarea prin imputerniciri repetate si, deseori, ilegale a sefilor penitenciarelor.

Sindicatul sustine ca ministrul Justitiei dezinformeaza grosolan opinia publica, realitatea fiind ca, de cand acesta este in functie, a blocat concursurile pentru ocuparea posturilor de director de penitenciare dupa ce le-a anutat pe site-ul institutiei (nb!), imputernicind, in schimb, intr-un mod lipsit de transparenta, in functii de conducere ofiteri pe care sa-i poata controla discretionar la fiecare 6 luni.

Tudorel Toader l-a imputernicit ilegal pentru cel ce-al 3-lea mandat in functia de director general al ANP pe comisarul sef Marian Dobrica, desi in urma cu doar cateva luni se pronuntase in sensul incetarii unor astfel de practici ca fiind ilegale, iar directorul general anuntase in Consiliul de conducere al ANP masuri in acelasi sens, dupa discutarea in prealabil a aspectelor tehnice si a alternativelor cu ministrul.

FSANP informeaza ca a depus deja actiune in instanta pentru suspendarea si anularea Ordinului ministrului justitei (OMJ) 1543/2018 care acorda in mod ilegal cea de-a 3-a imputenicire, contrar prevederilor legii si a sesizat organele de urmarire penala referitor la comiterea infractiunii de uzurpare de calitati oficiale, avand in vedere ca Marian Dobrica indeplineste acte legate de o calitate pe care in drept nu o poate avea (art. 258, alin. 1 Noul Cod Penal).

Art. 55 alin. 3 din Legea 293/2004 prevede ca “Ofiterii pot fi imputerniciti in functi de conducere in unitatea in care sunt incadrati sau in care au fost detasati, imputernicirea pe functie se poate face pentru o perioada de maximum 6 (sase) luni si se poate prelungi, cu acordul scris al acestora, potrivit competentelor, cu inca 6 (sase) luni”, aceste imputerniciri fiind deja acordate din mai 2017 prin OMJ 1377, respectiv noiembrie 2017 prin OMJ 3190.