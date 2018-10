ADEVARATUL MOTIV: De ce sunt singure asa de multe femei deştepte şi superbe?

Nu este niciun secret ca sunt atat de multe femei superbe singure. Sunt inteligente, amuzante si cu toate acestea nu sunt abordate de barbati. Sau poate ca barbatii care le cer intalnire nu se ridica la standardele lor? Iata motivele pentru care atat de multe femei superbe sunt, totusi, singure:

1. Femeile sunt educate, au succes si independente in schimb se multumesc cu putin

Femeile sunt puternice, ambitioase, au incredere in ele si de aceea pot oferi o multime de lucruri unui potential partener. Intre timp, barbatii au aruncat pe apa sambetei romantismul si cavalerismul si cred ca pot obtine totul fara sa ofere nimic in schimb.

2. Femeile nu mai accepta sa fie calcate in picioare

Sigur, sunt si femei care intra intr-o relatie si trec cu vederea minciunile si egoismul partenerilor. Insa altele nu sunt dispuse sa asculte la nesfarsit aceleasi scuze si sa pretinda ca totul este in regula. Din respect pentru ele insele nu vor accepta jumatatile de masura doar pentru a spune ca sunt intr-o relatie. In acest caz, prefera sa fie singure.

3. Femeile au standarde inalte si nu le coboara nici in ruptul capului

De vreme ce isi cunosc valoarea personala nu se vor multumi cu mai putin decat cred ca merita. Barbatii care le curteaza trebuie sa se ridice la pretentiile lor sau sa renunte la incercarile de a le cuceri pentru ca nu vor obtine nimic.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.