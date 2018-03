Aglomeraţie de nedescris la metrou: Un tren s-a defectat. Sute de oameni au rămas pe peroane (VIDEO)

Aglomeraţie de nedescris la metrou. Sute de călători au rămas pe peroanele din subteran după ce tot mai mulţi bucureşteni se pare că au renunţat la mersul pe deasupra în favoarea metroului.

Şi ca totul să fie încununat cu succes, la unul din trenuri s-au stricat uşile, iar garnitura a rămas minute întregi blocată în staţie, informează B1 TV.

Ușile unui tren s-au defectat în momentul în care garnitura a ajuns în stația Tineretului. Astfel, s-a luat decizia ca trenul să fie înlocuit.

Între timp, oamenii au așteptat pe peroane.

