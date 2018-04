Federaţia Română de Fotbal (FRF) îşi alege miercuri, un nou preşedinte, Ionuţ Lupescu, Răzvan Burleanu, Marcel Puşcaş şi Ilie Drăgan fiind cei patru care îşi dispută şefia forului.

Cristi Balaj, fost arbitru și susținător al lui Ionuț Lupescu, s-a arătat sceptic că alegerile se vor desfăşura corect, dat fiind faptul cum vor vota membrii afiliaţi.

"Mă pot aştepta la orice. Doar că am citit despre modul de organizare al alegerilor şi am observat anumite lucruri care lasă loc de interpretări. Spre exemplu, există riscul ca votanții să meargă să voteze în altă cameră. Pe traseu pot fi persoane care organizează alegerile și se pot întâmpla multe. Comisia de validare a voturilor este alcătuită din persoane numite de Secretarul General al FRF. Se pot întâmpla foarte multe, chiar să primești un buletin de vot gata ștampilat, aşa am auzit", a spus Cristi Balaj, conform digisport.ro.

El l-a atacat dur și pe managerul Departamentului Scouting din cadrul FRF, Ion Geolgău.

"Sunt dezamăgit profund. Merită tot respectul pentru ce a făcut ca fotbalist, dar este reprobabil să te compromiți așa și să accepți să primești atribuții care nu au legătură cu dezvoltarea fotbalului. Umblă după voturi. A stat cu oameni de la cluburi la anumite turnee și le-a promis că le ia jucătorii la națională. Umbla după voturi și adeziuni", a mai spus Cristi Balaj.