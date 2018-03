Alungă stresul și stările de oboseală!

Totalitatea agresiunilor mediului care lasa amprenta asupra unui individ sunt asociate cu termenul de stres. Boala secolului vitezei se manifesta prin solicitari si tensiuni la nivelul organismului uman si se transforma intr-un fenomen grav, dificil atunci cand o persoana nu primeste ajutor de specialitate.

S-a constatat de asemenea ca toate starile, angoasele si temerile empatizeaza si transmit foarte usor si catre animale. Orice reactie care produce fenomene chimice, emotionale are puterea de a tine in tensiune atat corpul cat si mintea. Consecintele nefavorabile sunt multiple, deci intodeauna trebuie sa pornim in a intelege un fenomen analizand raportul cauza-efect.

Locul de munca, schimbarile bruste, relatiile de familie si chiar lipsa antrenamentului pentru un psihic echilibrat sunt doar cateva conditii care favorizeaza instalarea stresului si afectiunilor asociate lui. Falsele temeri, neincrederea in propria persoana si lipsa motivatiei influenteaza la randul lor acest fenomen destul de intalnit.

Cum te tii la distanta?

In primul rand primul pas in rezolvarea unuei probleme e sa recunosti ca o ai. Daca simti ca ceva nu este in regula cu corpul tau, senzatiile si gandurile tale cel mai potrivit este sa ceri ajutor de specialitate. Sau daca cei din jurul tau isi fac griji in privinta comportamentului tau si a modalitatii in care reactionezi, incearca sa asculti ce ti se recomanda si nu evita discutiile. Izolarea va adanci si mai mult starile pe care le resimti, iar faptul ca esti implicat si deci subiectiv, te va impiedica sa vezi cu adevarat claritatea lucrurilor. Azi sunt oportunitati multiple prin care reusesti sa afli cum ti se poate oferi ajutor prin intermediul celor care au cele mai bune solutii pentru tine. Si daca ti se recomanda de catre medic, foloseste suplimente anti-stres. Ele te vor ajuta sa sa iti recalibrezi ritmul cardiac si tensiunea arteriala, oferindu-ti linistea atat de importanta.

Starile de oboseala sunt cauze care pot fi provocate de lipsa de somn. Atunci cand nu este suficient de odihnitor si corpul este privat in mod repetat de somn, se dezvolta reactii cronice. Ocupa-te de confortul somnului tau si odihneste-te intr-un asternut sau o lenjerie de pat ieftina, care cu siguranta iti va distrage atentia de la starea mai putin placuta.

Retine ca ripostele organismului se fac observate prin problemele de concentrare, cresterea sensibilitatii la durere si senzatia de ochi iritati. De aceea, poti utiliza lentile de contact care sa te ajute in remedierea unor probleme si inlocuirea ochelarilor de vedere. Sunt foarte practice si te pot salva din situatii incurcate care de multe ori ti-au dat batai de cap.

Si daca tot simti ca nimic nu te poate multumi in aceasta perioada mai grea, alege sa iti reconfigurezi spatiul in care locuiesti, schimba ordinea in care ai asezate lucrurile, elibereaza cat mai mult incaperea si ofera-ti relaxare si timp de calitate. Alege sa petreci momente de analiza in intimitatea casei tale citind o carte buna sau vizionand un film, intalneste-te cu prietenii tai si distreaza-te si nu in ultimul rand, asigura-te ca faci tot ce tine de tine asa incat sa depasesti etapa.

Cert este ca stresul si problemele conexe sunt parte din realitatea zilelor pe care le traversam. Nu le putem evita in totalitate, dar putem gasi metode care sa le tina cel putin la distanta.