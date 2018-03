Ana Maria Pătru, în lacrimi la DNA. ȘOC: Fosta șefă a AEP susține că a fost forțată să... (VIDEO)

Ies la iveală imagini incredibile din sediul DNA Ploieşti. Fosta şefă a Autorităţii Electorale Permanente, Ana Maria Pătru, a fost înregistrată plângând în hohote când a fost forţată să dea o declaraţie de recunoaştere a vinovăţiei în faţa procurorilor, informează B1 TV. O declaraţie scrisă de procurori, pe care fosta şefă AEP a fost obligată să o semneze. Şi asta fără să se poată apăra. Pentru că, susţine ea, tot cei de la DNA au forţat-o să ia un avocat din oficiu care ar fi fost plătit de cea care a denunţat-o.

