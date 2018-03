Ana Maria Pătru: Procurul Onea mi-a cerut denunţuri despre Dragnea, Ponta, Udrea sau Băsescu

Fosta şefă a Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Ana Maria Pătru, susține că procurorul Lucian Onea i-a cerut în mod direct denunțuri despre oameni politici importanți cum ar fi Liviu Dragnea, Victor Ponta, Elena Udrea sau Traian Băsescu.

”Este foarte greu să vă explic și acum retrăiesc acele momente, dar cred că trebuie să o luăm etapizat. Toate lucrurile au început de la arestarea mea și până la recunoașterea făcută în acest dosar. Am recunoscut lucruri pe care eu nu le-am făcut ca să pot ieși din arest.

Am plecat din țară și când m-am întors m-am întâlnit cu prietena mea (Irina Socol n.r.), acum fosta prietenă, care era cablată ca un robot, despre care nu știam că este chiar denunțătorul din dosar. A încercat să aibă o discuție cu mine, o discuție care să ducă undeva, iar aceax înregistrare nu a fost folosită niciodată, nu a fost depusă la dosar, dar ținând cont că eu aveam filaj audio, video tot tacâmul. După niște discuții cu procurorul Lucian Onea mi-am dat seama că el avea date despre mine că știa foarte bine ce fac eu în anumite momente.

La două zile după aceea discuție, la șase dimineața m-am trezit la ușă cu 6-7 persoane, cu camere, cu jurnaliști și după ore bune de percheziție, mi s-a spus că trebuie să merg la DNA Ploiești. La DNA am rămas șocată când am văzut că ea m-a denunțat, ea și fostul meu prieten. Procurorii folosesc persoane foarte apropiate. Am văzut cele două denunțuri și am înnebunit, le spuneam că nu sunt adevărate acele fapte, că nu le-am comis, am plâns, eram stupefiate. La un moment dat, avocata mea mi-a spus să mă liniștesc că în seara asta voi fi reținută și trebuie să mă calmez. După ce au plecat avocații mei, procurorul Onea m-a primit la el în birou, m-a văzut că plâng, i-am spus că fiul meu este în stare de șoc și i-am spus că colaborez în orice fel de anchetă numai să nu las copilul singur acasă, șocat.

În biroul său, domnul Onea mi-a spus că putem rezolva, dar trebuie să colaborez, însă foarte multe nu mai putea face pentru că erau pregătite și actele ca să fiu trimisă la arest, la Târgșor. Mie îmi părea băiatul bun, care își dă seama că acel dosar nu are probe puternice în spate, un om căruia parcă îi părea rău că a făcut ce a făcut.

Am ajuns la arest în jurul orei 3 dimineața. Noaptea aceea a fost cea mai lungă noapte din viața mea, iar a doua zi am primit arest 30 de zile. De atunci a început coșmarul. Veneau, mă luau din arest și îmi spuneau că am statu privilegiat, că mă duc cu mașina, că îmi dau mâncare.

Domnul Onea avea două obiective cu mine: primul, credea că voi pune foarte multe denunțuri. Mi-a cerut denunțuri exacte, sunt foarte multe nume de la colegi, oameni politici, lideri politici. Ei știau în ce cercuri mă învârteam eu. Procurorul Onea mi-a cerut denunțuri pentru Elena Udrea, Traian Băsescu, Liviu Dragnea, Victor Ponta, Sebastian Ghiță, Vlad Stoica, dar și colegi de-ai mei.

Al doilea obiectiv cred că era unul de natură personală, o ambiție personală”, a spus Pătru la Antena3.