Ana Maria Pătru vine cu noi dezvăluiri după ce s-a scris că a fost violată în arest: Ce îi făcea procurorul Onea

După ce s-a scris într-o ziar că ar fi fost violată în sediul DNA Ploieşti, fosta şefă a Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Ana Maria Pătru, a deziminţit acest lucru, dar a afirmat că a fost hărţuită sexual în arest şi a povestit felul în care procurorul-şef de la DNA Ploieşti, Lucian Onea, s-ar fi purtat cu ea.

”Da, am fost hărțuită sexual cât timp am stat în arest. Nu am fost violată. Acest om a intrat mult prea mult în viața mea, în intimitatea mea. De câteva ori am fost încătușată, de vreo două ori, când ajungeam în mașină, mi le desfăceau. Nu mergeam cu duba, așa cum mergeau alții, ci cu mașinile DNA. La sediul DNA Ploiești stăteam și 7 ore. Stăteam în biroul domnului Onea. Vorbeam diverse, despre oameni, despre mine, despre viața mea. Avea poze din telefonul meu, care îi plăceau în mod deosebit. Îmi spunea că acea poză îl înnebunește. Mi-au făcut poze în casă, când stăteam în pat. Am fost supusă la multe josnicii”, a spus Ana Maria Pătru la Antena3.

Ana Maria Pătru mai susține că procurorul Lucian Onea i-a cerut în mod direct denunțuri despre oameni politici importanți cum ar fi Liviu Dragnea, Victor Ponta, Elena Udrea sau Traian Băsescu. (Detalii AICI)