Anchetă la Spitalul Universitar după ce protestatarul rănit cu o grenadă a contractat o infecție nosocomială

Anchetă la Spitalul Universitar din București după ce protestatarul Doru Oprea a contractat o infecție nosocomială.

„Referitor la informaţiile apărute în mediul virtual cu privire la anumite analize ale pacientului Oprea Doru, internat în instituţia noastră în urma participării la mitingul de protest din data de 10 august, facem precizarea că aceste date de laborator trebuie corelate cu contextul clinic al pacientului şi, evident, şi cu alte constante biologice crescute. Având în vedere faptul că în populaţia generală există purtători asimptomatici Clostridium Difficile (între 5-15 la sută), nu putem afirma cu certitudine că domnul O.D. nu face parte din această categorie de populaţie, iar în contextul unei imunităţi scăzute, această tulpină să se activeze”, au transmis, marţi, reprezentanţii SUUB, scrie Digi24.

Doru Oprea a fost rănit vineri seară în timpul intervenţiei în forţă a jandarmilor împotriva manifestanţilor din Piaţa Victoriei.

"Asta au scos din mine la spitalul universitar după operația de azi noapte. Capacul unei grenade. Eram in fata cu prietenul meu Dragos Preda cand fara avertisment au inceput sa traga cu apă si grenade în noi. Am fugit dar am simtit ceva in picior si daca nu era el sa ma ajute nu stiu cum ajungeam la salvare. A fost haos.", povestea atunci bărbatul. (Detalii AICI)