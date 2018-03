Andreea Cosma a depus, la Parchetul General, noi acte împotriva lui Negulescu: Am cerut daune morale și materiale (VIDEO)

Andreea Cosma a mers vineri dimineață la sediul Parchetului General pentru a depune o serie de dcumente împotriva procurorului Mircea Negulescu.

Deputata PSD a anunțat că îi va cere procurorului ”Portocală” daune morale și materiale.

”Sustragere sau extragere de înscrisuri, cercetare abuzivă, represiune nedreaptă și abuz în serviciu. A luat vreo 20 de mii de acte, din care 10 mii de acte autentice. Am cerut daune morale și materiale, pentru că am depus și certificatul medical prin care demonstrez că în timpul urmăririi penale am pierdut sarcina, la mai mult de trei luni. Faptul că mi-a ridicat arhiva notarială în condițiile în care aceasta este proprietate statului. A încălcat pur și simplu legea notarilor publici, regulamentul de aplicare și dispozițiile din Codul de procedură penală”, a declarat Andreea Cosma la sosirea la Parchetul General.

Aceasta a explicat și ce documente a adus.

”Am procesul verbal prin care mi-a ridicat în mod abuziv și ilegal arhiva notarului public, ordonanța de dispunere a controlului judiciar față de mine, prin care mi-a interzis să părăsesc orașul Ploiești și zona Ploiești-București, nu am avut voie să mă deplasez în afara acestei zone timp de opt luni. Mi-a dat control judiciar cu 50 de persoane, printre care 40 nu le cunoșteam, fiindu-mi frică să ies în oraș, că nu știam dacă mă întâlnesc cu o anumită persoană dacă am control judiciar cu ea pentru că nu o cunoșteam, deci putea să mă aresteze în orice moment. Certificatul medical în legătură cu pierderea sarcinii, și o serie de alte documente”, a mai spus Andreea Cosma.

