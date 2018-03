Arad: Un şoarece a fost filmat pe un raft cu lactate dintr-un supermarket (VIDEO)

Şoarecii o duc bine în magazinele din România. Imagini incredibile au fost surprinse într-un supermarket din Arad cu un rozător care se plimba liniştit pe rafturi, printre produsele lactate, informează B1 TV.

Şoarecele a fost filmat de un client al magazinului care a publicat imaginile pe rețelele de socializare.

Compania de care aparține supermarketul din Arad susţine că filmarea este „orchestrată" și face parte dintr-o campanie de denigrare.

"Avem motive bine întemeiate să credem că această filmare este parte dintr-o campanie bine pusă la punct, de denigrare a companiei, începută în urmă cu 2 săptămâni. În magazinul din Arad ultima procedură de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a avut loc săptămâna trecută și, în urma acesteia, magazinul a primit raport verde din partea specialiștilor care au efectuat procesul. Vom sesiza Poliția și autoritățile și vom cere o anchetă în acest caz. Compania nu poate tolera şantajul și nici atacurile murdare și suntem pregătiți să ne adresăm organelor de urmărire penală și instanței de judecată pentru tragerea la răspundere a persoanelor vinovate și luarea măsurilor legale care se impun", a transmis compania.

