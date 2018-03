Augustin Lazăr critică dur modificarea legilor justiţiei: "Vor alunga magistraţii"

Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a vorbit despre problemele din sistemul judiciar şi a criticat aspru modificările aduse legilor justiţiei, în special cele referitoare la pensionarea mai rapidă şi la înăsprirea răspunderii magistraţilor.

Sunt două schimbări care, împreună, îi vor încuraja pe magistraţi să plece mai repede la pensie, lăsând fără judecători şi procurori mai multe instanţe şi parchete, susţine şeful procurorilor.

"Nimeni nu se ofensează că magistrații fac propuneri de lege ferenda, atunci de ce s-ar ofensa dacă exprimă și public această dorință, într-un limbaj elevat, neofensator? Aș dori să vă spun că magistrații au cultura vorbitului în contradictoriu, vorbesc în contradictoriu ca și cultură profesională, nu ca și contre cu – aparent - media. Este o exagerare, cred, a media - are propriile standarde și valori. Noi când ne exprimăm un punct de vedere, am reflecat asupra lui, ne întemeiem pe niște argumente profesionale, pe jurisprudența pe care o știm, pe doctrina pe care o știm, pe jurisprudență internațională și am dori ca lucrurile să evolueze pozitiv, în sensul ca ordinea de zi să fie orientată spre bine, nu spre rău. Spre exemplu, spre a lipsi de instrumente organele judiciare care trebuie să combată fenomenul criminal", a declarat, într-un interviu acordat Digi24, Augustin Lazăr.

"Acest impact a fost sintetic exprimat de CSM atunci când a făcut calculele respective și a estimat că până la sfârșitul lunii ianuarie 2018 ar avea vocație la pensionare, dacă noile legi ar intra în vigoare, 747 de procurori, ceea ce ar reprezenta ceva mai mult decât o o treime din Ministerul Public, şi 1400 şi ceva, aproape 1500 de judecători. Aceasta ar fi o ofertă de nerefuzat de un magistrat care are aceste condiții: vrei să mergi la pensie cu o pensie mai mare decât salariul, sau vrei să rămâi și să muncești și să pierzi totul? Fiindcă, în aceste condiții de răspundere, s-ar putea să nu convină multor magistrați să-și continue activitatea. Că în România ar fi un număr mai mare de judecători și procurori raportat la populație – dar noi trebuie să facem niște studii care trebuie să fie raportate la volumul de activitate pe care îl avem în lucru. Va rog să observați că, spre exemplu, anul trecut, Ministerul Public român a avut pe rol circa 1,7 milioane de dosare de soluționat, ceea ce reprezintă un volum enorm. Din acest volum mare au fost soluționate jumătate de milion, 533.000 de dosare, în condițiile în care din schema Ministerului Public lipsește circa 13% și ceva, 14%. 300 și ceva, 400 de procurori lipsesc pentru că nu reușește Institutul Național ar Magistraturii să asigure fluxul necesar care să acopere pierderile din schema de funcționare, în condițiile în care unii ies la pensie, alți trec judecători", a mai spus procurorul general al României.

O treime din magistraţi se califică pentru a ieşi din sistem, dacă schimbările referitoare la pensionarea mai rapidă, care au primit girul Curţii Constituţionale, se vor aplica.