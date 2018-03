Augustin Lazăr, la bilanțul Parchetului General: Cifrele trebuie să ne pună pe gânduri (VIDEO)

Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a prezentat miercuri bilanțul pe 2017 al Ministerului Public. În discursul său, acesta a precizat că procurorii au avut, anul trecut de soluționat un volum foarte mare de dosare, mai precis 1.752.000.

”În 2017, procurorii și-au îndeplinit cu profesionalism atribuțiile legale, acționând pentru apărarea ordinii de drept și pentru protecția drepturilor și libertăților cetățenești. Prevederile constituționale și legale asigură în mod practic independența operațională a procurorilor în luarea deciziilor în activitatea judiciară și împiedică imixtiuni ale altor autorități din afara puterii judecătorești. Aceasta permite ca principiul separației puterilor în stat să fie respectat în cadrul democrației constituționale.

Independența procurorilor este menită să contribuie la edificarea unei justiții eficiente și echitabile, care tratează după același standard statul și individul. Acțiunile din ultimii ani ale procurorilor în combaterea marii corupții, a abuzurilor în folosirea fondurilor publice și a nesocotirii principiilor de atribuire a serviciilor de achiziții publice se înscriu în această direcție.

Pornind de la echilibrul care trebuie să caracterizeze relațiile dintre puterile statului, Ministerul Public a urmărit să coopereze loial și în cadru legal cu celelalte puteri. În acest context, trebuie subliniată intervenția CCR care a fost chemată să soluționeze conflicte de natură constituțională între alte autorități publice și Ministerul Public”, a declarat procurorul general.

Augustin Lazăr a vorbit și despre numărul de dosare pe care procurorii le-au avut de soluționat anul trecut.

