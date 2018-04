Augustin Zegrean: Preşedintele nu poate fi obligat de nimeni să îşi îndeplinească obligaţiile. Tudorel Toader nu poate sesiza Curtea Constituţională (VIDEO)

Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale, Augustin Zegrean, a afirmat, într-o intervenţie telefonică pentru B1TV, că preşedintele Klaus Iohannis nu poate fi obligat de nimeni să îşi îndeplinească atribuţiile pe care le are prin lege şi anume să decidă privind o cerere de revocare a procurorului-şef DNA, Laura Codruţa Kovesi.

„Ce decizie să atace, că președintele nu dă o decizie prin care spune „Nu revoc”. Doar dacă o revocă președintele trebuie să dea o decizie. Ce ar putea să facă în mintea lor năstrușnică, ei pot să spună că este conflict judiric de natură constituțională între Guvern și președinte pentru că ministrul Justiției, fiind membru al Guvernului, ei pot să spună că Executivul a cerut și președintele nu a vrut. Dar nu îl poate obliga nimeni pe președinte să facă asta. Dacă președintele nu dă un act prin care spune „resping cererea”, ei nu au ce să atace. Și chiar dacă președintele ar da un decret de respingere a solicitării ministrului Justiției, decretele nu pot fi atacate la CCR”, a explicat fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean.

