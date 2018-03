Autorul crimei din coaforul din Titu, protejat de către poliţişti: Cinci ofiţeri, cercetaţi privind muşamalizarea unor plângeri depuse pe numele militarului (VIDEO)

Informaţii halucinante ies la iveală în cazul crimei comise în urmă cu o lună şi jumătate la un coafor din Titu. În urma controlului dispus la Poliţia din oraş de către IGPR, a reieşit că angajaţii au minţit cu privire la reclamaţiile pe care le înregistraseră, în trecut, împotriva atacatorului.

Astfel, a ieşit la iveală că acesta fusese reclamat pentru agresiuni în mai multe rânduri atât de iubita ucisă, cât şi de către fosta soţie. De fiecare dată însă oamenii legii l-au scos basma curată. Acum, şeful Poliţiei Rurale din Titu şi alţi patru agenţi sunt verificaţi

Din ancheta efecuată s-a descoperit că pe numele militarului care a comis crima din coafor au fost făcute plângeri privind violenţa atât din partea fostei soţii cât şi a iubitei pe care a ucis-o ulterior, dar acestea au fost muşamalizate de către ofiţerii de poliţie din Titu.

Florin Oprea, militar la o unitate din Dâmboviţa, şi-a omorât iubita după ce a înjunghiat-o de mai multe ori într-un coafor din Titu în luna ianuarie a acestui an.

