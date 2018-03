Autostrada Soarelui, ”ciuruită” după viscol (VIDEO)

Autostrada Soarelui a fost redeschisă pentru prima dată de la începutul acestei săptămâni. Traficul se desfășoară, însă, cu restricții pe mai multe tronsoane, informează B1 TV.

Unii spun că arată ca după bombardament, alții că arată ca un drum de țară. De fapt, este vorba despre autostrada ce leagă Bucureștiul de unul dintre cele mai mari județe ale țării, Constanța.

Ninsorile care au lovit această parte a țării au trecut, iar circulația pe A2 a fost parțial reluată. În urmă au rămas, însă, numeroase gropi pe porțiuni întregi din autostradă.

