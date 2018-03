AVALANȘĂ PUTERNICĂ în Munții Vrancei, posibil declanșată de un CUTREMUR. O femeie a MURIT (VIDEO)

UPDATE: Primarul comunei Tulnici, Aurel Boțu, a confirmat că a fost o avalanșă atipică și nu a exclus posibilitatea ca aceasta să fi fost declanșată de cutremurul cu magnitudine de până în 3 grade Richter, care a avut loc sâmbătă dimineață în zona Vrancea, informează Digi24.

Anterior, Sabin Cornoiu, președintele Asociaţiei Naţionale a Salvatorilor Montani, declarase că avalanșa a fost una atipică, de scurtă durată: ”Probabil s-a desprins un bloc de zăpadă şi a angrenat crengi şi pietre. Zăpada acolo este grea, umedă”.

