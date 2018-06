Baia Mare: O vânzătoare a fost bătută CRUNT de o clientă (VIDEO)

O vânzătoare dintr-un complex comercial din Baia Mare a fost bătută, chiar în magazin, de către o clientă care ar fi furat mai multe produse din magazin, cu câteva zile înainte.

Totul a pornit în momentul în care vânzătoarea ar fi recunoscut-o pe femeie și i-a cerut acesteia să iasă din magazin și să nu se apropie de produse, însă agresoarea a început atunci să o lovească pe victimă cu pumnii și cu picioarele.

Deși magazinul era plin de oameni, nicio persoană nu a intervenit în altercație, așa că agresoarea a continuat să o lovească pe tânără.

Victima a depus o plângere la poliție, scrie Digi24.ro.

