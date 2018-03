Bogdan Chirieac, reacţie furibundă după achitarea lui Ludovic Orban: "Justiția din România, absolut nicio șansă" (VIDEO)

Nu toată lumea vede cu ochi buni achitarea definitivă a liderului PNL, Ludovic Orban.

Analistul politic Bogdan Chirieac a declarat luni că această sentință înseamnă că ”justiția din România nu mai are absolut nicio șansă în actualul context”.

Analistul mai consideră că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) "condamnă nevinovați și achită vinovați".

”Ca om, mă bucur că omul Ludovic Orban a fost achitat. Nu a făcut nimic altceva decât fac politicienii din toată lumea, a cerut bani oamenilor de afaceri pentru campania electorală, așa funcționează democrația. Felul cum a cerut-o, felul cum s-au întâmplat lucrurile, arată, fără putință de tăgadă, că Ludovic Orban este vinovat. Nu m-am pronunțat niciodată ca să nu-i fac rău omului, atâta vreme cât era în proces, nu sunt nici procuror, nici judecător și nu bag eu oameni la pușcărie, dar Ludovic Orban este vinovat și pentru prima dată, ai, într-o situație de vinovăție evidentă, o sentință de achitare. Înalta Curte condamnă nevinovați și achită vinovați. Analiza este strict politică, nu este pe dl Ludovic Orban. Slavă Domnului că nu mai bagi un om la pușcărie care nu a făcut altceva decât fac toți politicienii din lume! Înalta Curte, Curtea Supremă iată achită vinovați nu doar condamnă nevinovați, s-a închis cercul aici. În rest, comportamentul politic al domnului Orban este de un ridicol absolut, PNL nu are nicio șansă cu el președinte” a afirmat, la Antena 3, Bogdan Chirieac, potrivit dcnews.ro.

Ludovic Orban a fost achitat luni în dosarul în care a fost judecat pentru folosirea influenţei în scopul obţinerii unor foloase necuvenite. Decizia definitivă a fost luată de magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție (Detalii AICI).

