BOMBA ZILEI! Alina Bica A FUGIT din Costa Rica! ȘOC - Unde se află fosta șefă DIICOT

Alina Bica nu se mai află în Costa Rica, țară în care a plecat la începutul acestui an, după ce a fost acuzată în mai multe dosare.

Nicole Tender, soția omului de afaceri Ovidiu Tender, a fost audiată, marți, ca martor, în dosarul în care fosta șefă a DIICOT este cercetată alături de Adriean Videanu. Aceasta a declarat, printre altele, că Bica nu se mai află în exotica țară sud americană.

" Am auzit că e în Panama, nu în Costa Rica. Dar, voi știți că e în Costa Rica. Eu așa știu. Cum considerați că un procuror care zicea că nu are bani ca să trăiască este în Costa Rica? Cum poate să trăiască dacă nu are bani în străinătate? Singura țară alături e Panama.”, a spus Nicole Tender, potrivit stiripesurse.ro.

Nicole Tender a mai declarat marţi, la ÎCCJ, în procesul Alinei Bica, faptul că i-a făcut cadouri fostei şefe a DIICOT un ceas în valoare de 8.000 de euro şi o poşetă Luis Vuitton, dar şi o statuie ce reprezenta justiţia, când a fost numită secretar de stat.