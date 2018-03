Brașov: Explozie la un bloc din centrul orașului. Intervenție de urgență a pompierilor (VIDEO)

Pompierii au intervenit în centrul oraşului Braşov, după ce o explozie a avut loc într-un bloc de apartamente. Imediat după producerea deflagraţiei, un apartament a a fost cuprins de flăcări, iar locatarii au sunat imediat la 112. Bărbatul care se afla în locuinţă a fost salvat în ultimul moment de echipajele de intervenție, informează B1 TV. Victima a fost transportată la spital, unde se află sub supravegherea medicilor. De vină pentru explozie ar fi fost un instalator, chemat să repare ceva în bloc.

”Din primele date pe care le avem se pare că tăiat fară să-şi dea seama o ţeavă de gaz care alimenta un consumator aflat în partea superioară a clădirii, probabil nu a simţit miros de gaz”, a declarat un pompier de la ISU Brașov.

În urma deflarației, o persoană a suferit arsuri la nivelul membrelor, dar este conțtientă.

De asemenea, o bucată dintr-un balcon a căzut pe autoturismele parcate în zonă.

