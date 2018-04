Brașov: Percheziții la locuința primarului din Ghimbav. Ce legături are edilul cu un clan de interlopi (VIDEO)

Procurorii DNA fac percheziții miercuri la locuința primarului din Ghimbav, Toma Dorel, precum și la sediul primăriei, informează B1 TV.

Potrivit procurorilor anticorupție, primarul ar fi luat mită într-un dosar pornit de la o firmă din Slatina care ar fi avut contracte cu Primăria Ghimbav. De altfel, descinderi au loc și la un clanul Fluture din județul Olt, pentru că primarul brașovean ar fi primit foloase necuvenite din partea membrilor clanului.

Prejudiciul din acest dosar este estimat la 18 milioane de lei.

