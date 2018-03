Breaking News vs "Carnet de iarnă" - Cum era tratat subiectul COD DE GER în jurnalul de ştiri din '70 (VIDEO)

Cum erau iernile de altădată şi cum au supravieţuit românii fără să ştie că îi ameninţa codul roşu de viscol și ger? Zăpezile anilor 70 se prăvăleau pe neașteptate peste români. Iernile erau grele, în case era frig, iar drumurile erau încărcate de mormane de zăpadă. Pe vremea comunismului, insa, ninsorile erau prezentate cu titluri precum "Împotmoliţi în frumos". Iar în loc de Breaking News aveam "Carnet de iarnă".

