București: Protest spontan al angajaților de la Spitalului Bagdasar Arseni. Oamenii contestă scăderile salariale (VIDEO)

Câteva zeci de angajați de la Spitalului Bagdasar Arseni din Capitală au început un protest luni dimineață față de scăderile salariale, informează B1 TV.

Unii dintre angajații unității medicale au protestat și vineri, nemulțumiți de faptul că veniturile lor au scăzut chiat și cu 1.700 de lei, în urma reducerii sporurilor.

Potrivit acestora, cei mai afectați de aplicarea noii lei a salarizării și de aplicarea noii legi a salarizării sunt asistenții și infirmierii.

Reprezentanții protestatarilor ar urma să poarte, luni, discuții, cu conducerea spitalului.

Tot luni, se așteaptă să aibă loc proteste și la la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Capitală.

În acelaști timp, o acțiune similară are loc și la Spitalul Județean de Urgență din Craiova.

