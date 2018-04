București: Un polițist a fost SNOPIT în bătaie într-un bar din cartier (VIDEO)

Un poliţist din Capitală a fost snopit în bătaie de un individ într-un bar din Colentina.

Agresorul este cunoscut pentru violența sa și este considerat interlop, informează Observator.

Persoanele aflate în bar au încercat să-l potolească pe bărbatul violent dar au fost îmbrâncite și agresate fizic la rândul lor.

Individul a folosit pumnii și un scaun pentru a-l lovi pe polițist.

Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.