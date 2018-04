Campania #FĂRĂCOLOANEOFICIALE. CNAIR: Loturile 3 şi 4 ale Autostrăzii Sebeş-Turda trebuiau date în folosință în 2016. Constructorii pretind că au terminat lucrările, dar la inspecție se constată că nu este așa (VIDEO)

Asociaţia Pro Infrastructură susține că deși loturile 3 şi 4 ale Autostrăzii A10 Sebeş-Turda sunt finalizate, autoritățile nu ai deschis încă traficul rutier în zonă.

Informația a fost dezmințintă însă de purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Alin Șerbănescu. Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Talk B1”, acesta a susținut că loturile ar fi trebuit să fie gata în 2016, iar constructorii pretind că lucrările sunt finalizate, însă în urma controalelor se constată că nu este așa.

”Loturile nu sunt gata. Știm toată imaginea pe care încearcă să o facă Pro Infrastructura pentru a demonstra că aceste loturi sunt gata. Pe lotul 3 încă sunt de rezolvat probleme de planeitate, pe rampa podului nu au respectat rețeta privind asfaltarea, trebuie să o refacă. Pe lotul 4 a apărut o alunecare, mai au de montat parapeți, mai au de rezolvat probleme cu șanțurile, deci aceste loturi nu sunt gata. Ele ar fi trebuit date în folosință din 2016, apoi s-a prelungit până în 2017, acum suntem în 2018. Noi sperăm să le dăm totuși în folosință pentru că așa nu se mai poate. Acei constructori pretind că au terminat lucrările, dar când mergem la inspecție se constată că nu sunt finalizate și nu putem să dăm astfel de lucrări neconforme în folosință pentru că ne-am bate joc de români.

Am auzit și chestia cu «lăsați, deschideți autostrada, după care sub trafic, adică cuirculându-se pe acolo, vă apucați de reparații». Asta e o nebunie. Unde în lumea asta se mai înmplă așa ceva”, a declarat Alin Șerbănescu.



Reacția acestuia vine după ce reprezentanții Asociației Pro Infrastructura au publicat pe Facebook mai multe imagini cu loturile 3 și 4 ale Autostrăzii A10 Sebeș-Turda, alături de următorul mesaj: ”Așa cum am zis de nenumărate ori, loturile 3 și 4 ale Autostrăzii A10 Sebeș-Turda sunt pregătite să preia traficul rutier. Vineri, 13.04.2018, am făcut o nouă vizită și am luat câteva cadre aeriene. Autostrada este pregătită, dar autoritățile nu. Autostrada este gata, dar autoritățile încă se mai gândesc, încă mai analizează, încă mai negociază cu antreprenorii generali.

Conform informațiilor aflate pe surse, se pare că avem stabilite datele pentru recepție: 24 mai pentru lotul 3 (Tirrena Scavi, între Aiud și Decea) și 15-16 iunie pentru lotul 4 (Porr, între Decea și Turda). Nu vă grăbiți: sunt date aflate pe surse și nimic nu este sigur. Orice se poate întâmpla. Inclusiv să stăm cu autostrada închisă până la paștele cailor.

Cert este că ne chinuim din decembrie 2017 să explicăm unei țări întregi situația penibilă în care ne aflăm. Am filmat din dronă, de la bordul mașinii circulând cu 130 km/h între Aiud și Turda și am dat zeci de interviuri în mass media. Ba chiar am pornit, în parteneriat cu Declic, o petiție semnată de peste 17.000 persoane.

De ce mai trebuie să așteptăm o lună și ceva pentru un tronson, respectiv încă două pentru celălalt sau poate chiar mai mult? Greu de zis.

Noi ne riscăm viața pe DN1. "Responsabilii" din Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere se scarpină în cap, dau din umeri și se ceartă între ei și cu antreprenorii generali pentru neconformități, alunecări de taluz care pot fi reparate sub trafic, dispute contractuale și reguli de recepție. Timpul trece, leafa merge. Minciuna, manipularea și fuga de răspundere sunt la ordinea zilei.

RUȘINE! #IncompetențaUcide #FărăResponsabilitate #AutostradaA10 #AutostradaSebeșTurda”.