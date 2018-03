Când va avea loc marele cutremur? Noua descoperire făcută de specialiști: Vrancea poate produce seisme de peste... (VIDEO)

Cutremurele de mică intensitate din ultima perioadă îngrijorează românii, care au ajuns să se întrebe dacă urmează un seism asemănător cu cel din 1977. Din lecția dureroasă de atunci, autoritățile spun că am învățat suficient încât să facem față cu brio unui episod similar. În urma realizării noii hărţi seismice a României, s-a stabilit faptul că Vrancea poate produce seisme mai mari de 7 grade pe scara Richter, însă nimeni nu poate spune când va fi următorul mare cutremur, informează B1 TV. Cel mai cunoscut specialist în cutremure din România ne dă motive de îngrijorare.

”Cutremurul care va fi, va fi peste 7,2, 7,3. Bucureştiul va fi mai puţin afectat decât alte zone din România. Zonele foarte afectate vor fi către sudul Moldovei, Dobrogea şi repectiv Kievul din Ucraina”, a declarat Gheorghe Mărmureanu, directorul onorific al Institutului Naţional pentru Fizica Pământului.

Mărmureanu a avertizat, însă, că în zona seismică Vrancea se pot înregistra cutremure chiar şi cu magnitudini peste 8. Acesta a studiat periodicitatea producerii marilor seisme din zonă și ajuns la concluzia că se repetă într-un mod ciclic.

