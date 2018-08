Carmen Dan, audiată după violențele din Piața Victoriei: Ancheta internă a Jandarmeria arată 6 cazuri în care 10 jandarmi au fost identificați ca posibili autori ai unor fapte de natură penală

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat marți, în cadrul Comisiei de Apărare din Parlament că, în ziua de 10 august a ajuns la sediul MAI după ora 13.00, unde a rămas până la ora 3 dimineața.

”Așa mi s-a părut normal și așa trebuie să facă orice manager responsabil pentru un eveniment de o asemenea amploare. Am stat în biroul meu, tot ce am solicitat a fost să fiu informată. Am plecat din minister în jurul orei 3.00 dimineața, când colegii mei finalizaseră misiunea. Aveam deja teme sensibile de discutat, dispăruse o armă, aveam doi jandarmi bătuți internați în spital și mi s-a părut firesc ca eu să iau informații de la ei. Nu a fost o ședință operative a fost o ședintă de informare, ocazie cu care eu am cerut un prim raport a doua zi”, a declarat Carmen Dan, potrivit HotNews.ro.

Ministrul a refuzat să răspundă atunci când a primit o întrebare legată de numerele de pe căștile jandarmilor care au fost acoperite cu bandă adezivă.

”Am precizat eu destul de lămuritor că încercăm să abordăm această problematică cu mult echilibru și că la Jandarmerie este o anchetă internă. Poate o să ajungem să vorbim și despre gradul de agresivitate al celor care au încercat să intre în Guvern. Ultimele date din ancheta internă a Jandarmeria arată 6 cazuri în care 10 jandarmi au fost identificați ca posibili autori ai unor fapte de natură penală”, a spus ministrul.

De asemenea, întrebată dacă își asumă resposabilitatea pentru acțiunile violente ale jandarmilor, Carmen Dan a răspuns: ”Nu cumva vă antepronunțați? Nu cumva ați ieșit din sfera obiectivismului? După ce veți parcurge acest raport veți fi mult mai îndreptățiți să trageți concluzii. Nu aveți date pentru a spune clar că Ministerul de Interne nu și-a făcut datoria”.