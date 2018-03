Castelul Peleş este lăsat, de o lună, fără încălzire, centrala termică, veche de 27 de ani, a clădirii de patrimoniu defectându-se.

Ministerul Culturii a precizat că, de această problemă, trebuie să se ocupe Casa Regală.

Din cauza frigului şi a umezelii, muzeografii atrag atenţia că există riscul apariţiei unei ciuperci, denumită "cancerul lemnului".

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.