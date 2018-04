Cât cheltuie statul român cu criminala de la metrou. Unde se află Magdalena Șerban (VIDEO)

Magdalena Șerban a fost trimisă în judecată pentru omor, după ce a aruncat-o pe Alina Ciucu, o tânără de doar 25 de ani, în fața metroului, la stația Dristor 1, iar acum se află internată la Spitalul-Penitenciar Jilava.

Denisa Ene, purtătorul de cuvânt al Spitalului-Penitenciar Jilava, a dezvăluit că, pentru fiecare persoană internată, statul plătește aproximativ 700 de lei pe lună, sumă în care sunt incluse mâncarea, tratamentul, utilitățile și investigațiile medicale.

„Pentru întreținerea unui pacient, nu doar a Magdalenei Șerban, se cheltuie 695 de lei lunar, pentru hrană, utilități, investigații medicale, materiale sanitare și medicamente”, a declarat Denisa Ene, pentru Bugetul.ro.

De asemenea, Ene a susținut că Magdalena Șerban răspunde tratamentului și că are o relație bună cu medicul curant.

