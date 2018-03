Câțiva ELEVI și-au ATACAT PROFESORUL în sala de clasă: SCANDAL cu PALME și ȚIPETE într-o școală din ROMÂNIA (VIDEO)

Violența în școli a devenit, din păcate, un feneomen obișnuit. Ultimul caz a fost înregistrat în județul Suceava.

Scene revoltătoare s-au petrecut într-o sală de clasă a liceului din Dolhasca, protagoniştii incidentului fiind câţiva elevi de liceu şi o profesoară, potrivit monitorulsv.ro.

Încăierarea a ajuns, cum era de așteptat, pe Internet. Alți elevi au făcut galerie și au filmat bătaia, mândrindu-se apoi pe conturile de socializare.

Totul a pornit după ce adolescenții au început să-și tachineze dascălul, să înjure în clasă ca la ușa cortului și să vorbească între ei sfidând profesorul.

