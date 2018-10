Caz şocant în Cluj: Copil chemat să muncească pe câmp, lovit cu sapa în cap (VIDEO)

Caz şocant în judeţul Cluj. Un băieţel de doar 9 ani a fost lovit în cap cu sapa de către un vecin care îl chemase la muncă. Micuţul a fost internat de urgenţă la spital. Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal, iar cei de la Protecţia Copilului au deschis o anchetă, informează B1 TV.

Poveste cutremurătoare într-o localitate din judeţul Cluj. Un băieţel de doar 9 ani a ajuns de urgenţă la spital, după ce vecinul său l-a rănit cu o sapă în cap. Micuţul a fost chemat de bărbat să îl ajute la muncă, pe câmp, iar în schimbul serviciului, băiatul era plătit cu 10 lei.

