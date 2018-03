Caz ȘOCANT: Un pedofil infectat cu virusul HIV a fost arestat (VIDEO)

Caz șocant în Iași. Un pedofil infectat cu virusul HIV a fost arestat după ce a racolat zeci de minori pe reţelele de socializare. Tânărul, provine dintr-un centru de plasament, de acolo de unde se pare ca luat și virusul HIV, informează B1 TV.

Bărbatul care a agresat mai mulți minori a fost reperat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Iaşi. Anul trecut, acesta și-a deschis doua conturi false pe internet pentru a intra în dialog cu minorii cu vârste între 8 și 12 ani din județul Iași.

”Și-a creat două conturi false ale căror ID-uri nu aveau nicio legătură cu numele său, conturi de pe care posta activități nereale pentru a intra în relații de comunicare cu alți minori de pe raza județului Iași”, a declarat Cătălin Prisăcaru, șef DIICOT Iași.

Planul era simplu. Mai întâi le câștiga prietenia, se întâlnea, apoi, cu ei, după care le cerea și le trimitea materiale pornografice.

Anchetatorii au identificat două dintre victimele bărbatului, dar spun că s-ar putea ca numărul celor care i-au căzut în plasă să fie mult mai mare. Procurorii susțin că bărbatul știa că este purtător al virusului HIV când a săvârșit faptele. Pentru că a crescut într-un centru de plasament, este posibil ca boala să fi fost contractată cu mulți ani în urmă.

