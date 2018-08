Circ în mijlocul străzii. Un bărbat a amenințat polițiștii că le va da ''somn'' (VIDEO)

Scandal monstru cu poliţia, în localitatea ieşeană Hârlău. Doi indivizi recalcitranţi au făcut circ în stradă, atunci când agenţii au încercat să-i legitimeze, informează B1 TV. Unul dintre scandalagii, vizibil turmentat, i-a dat peste mână poliţistului care i-a luat buletinul. Şi celălalt ameninţa să dea cu pumnul în orice moment.

”E documentul meu! E documentul meu! Dacă nu mi-l dai în momentul ăsta îţi dau somn! Îţi dau somn! Ai cuvântul meu că îţi dau somn!”

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.