Cluj: Un copil de clasa întâi a fost bătut cu parul de învăţător. Motivul este HALUCINANT (VIDEO)

Un copil de clasa întâi de la o şcoală din judeţul Cluj a fost bătut cu parul de învăţător la repetiţia pentru serbare, pentru că nu mai putea sta în picioare. Copilul dădea semne clare de oboseală, dar, în loc să-i ofere un răgaz, dascălul a pus mâna pe un lemn şi i-a aplicat micuţului o corecţie zdravănă. Părinţii copilului au depus o plângere la Poliţie, astfel că învăţătorul are acum dosar penal, informează B1 TV.

Scenele revoltătoare au avut loc la Şcoala George Bariţiu din localitatea clujeană Jucu de Sus. Învăţătorul îşi adunase elevii ca să repete pentru serbarea de 8 martie. După zeci de minute în care a trebuit să fie atent şi să se concentreze, unul dintre copiii de clasa întâi a dat semne de oboseală. A simţit că îl dor picioarele şi a vrut să se aşeze, însă nu i s+a permis acest lucru.

"Fiul meu se tot bâţâia fiindcă obosise şi nu se mai putea ţine pe picioare. Fapt care l-a enervat la culme pe învăţător, astfel că respectivul a înşfăcat un lemn, lung de vreo treizeci de centimetri, cu care a început să-l lovească peste şolduri. Apoi l-a întrebat unde-l doare, apoi a continuat să-l lovească. Când a ajuns băiatul, acasă, m-am îngrozit, pur şi simplu: avea urme de lovituri pe şolduri şi mânuţe", a povestit, în stare de şoc, mama copilului.

Băieţelul a fost dus la spital, unde i s-a emis un certificat medico-legal.

Părinţii au depus plângere penală pe numele învăţătorului, pe care îl acuză că le-a bătut în repetate rânduri copilul.

„A fost depusă o plângere penală privind săvârşirea infracţiunii de purtare abuzivă. A fost înregistrat un dosar penal în cadrul căruia se vor cerceta împrejurările exacte în care s-a produs această infracţiune", au declarat reprezentanţii Poliţiei.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.