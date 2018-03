Cod galben de inundații în jumătate de țară: Care sunt zonele afectate (FOTO, VIDEO)

Este avertizare cod galben de inundaţii pe mai multe râuri din nordul şi nord-vestul ţării. Hidrologii au anunţat că sunt posibile chiar inundaţii locale şi depăşiri ale cotelor de atenţie.

Avertizarea, valabilă până vineri, a fost emisă în urma ploilor căzute în zonă în ultimele zile şi a topirii zăpezii şi a gheţii, informează B1 TV.

Vizate sunt bazinele hidorgrafice Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Desnăţui, afluenţii Motrului aval S. H. Broşteni, Teslui (afluent al Oltului).

Foto: inhga.ro

”Mesajul de avertizare hidrologică este valabil până mâine la ora 14 și vizează majoritatea bazinelor hidrografice din vestul țării și o serie de bazine hidrografice din sud-vestul țării. Miercuri seară mesajul de atenționare a fost extins printr-o atenționare hidrologică de fenomene imediate, pentru bazinele hidrografice Vedea și Neașlov în sudul țării.

În aceste zone, problemele au fost generate de scurgeri importante pe versanți, creșteri rapide de niveluri pe râurile mici, ca urmare, în primul rând a cedării apei din stratul de zăpadă, a precipitațiilor lichider care s-au înregistrat în ultimele zile și, pe anumite sectoare de râu, nivelurile au fost influențate ca urmare a aparției unor blocaje de formațiuni de gheață”, a explicat Marius Mătreaţă, directorul Centrul Național de Prognoze Hidrologice, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV.

