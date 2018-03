COD PORTOCALIU DE GER! ANM: Cel mai RECE Mărțișor din ULTIMII 60 DE ANI (VIDEO)

Am scapat deocamdată de viscol şi de ninsori, dar trebuie să înfruntăm gerul. Temperaturile au scazut pana la minus 25 de grade Celsius in joi dimineata si avem record termic negativ, in prima zi de primavara calendaristica.

Chiar dacă avem parte de soare, temperaturile rămân scăzute pentru aceasta data. ANM anunță in continuare cod portocaliu de ger.

“In aceasta noapte, in tara s-au inregistrat temperaturi minime, cum de altfel era prevazut si in codul portocaliu in majoritatea regiunilor. Vorbim chiar de recorduri ale zilei de 1 martie, asadar cel mai rece Martisor din ultimii 60 de ani. In mai multe localitati din Oltenia, Muntenia, Dobrogea, in partea de sud a tarii, dar bineinteles ca sunt localitati si in Moldova unde temperaturile au inregistrat minime record”, a declarat Dinu Mărășoiu pentru Știrile B1 TV.

Romanii au resimtit gerul cumplit de la primele ore ale diminetii.

“Vremea nu ajuta, sunt stresati vanzatorii, raman cu marfa. Nu imi amintesc un an cu temperaturi asa scazute de 1 martie”, spun florarii.

„Reprezintă cele mai scazute valori pentru toata luna martie, nu numai pentru Martisor, în ultimii 60 de ani”, a afirmat meteorologul Dinu Mărășoiu.

Iar vremea este departe de a se îmbunătăţi, avertizează meteorologii.