Concluzia INML în cazul copilului mort la clinica Sanador, după o operație de hernie: Hemoragie internă (Vezi rezultatul autopsiei)

Părinții băiețelului care a murit sâmbătă la clinica SANADOR din Capitală au venit să ridice trupul neînsuflețit de la Institutul Național de Medicină Legală (INML).

Jurnalistei Emanuela Schweninger de la TVR transmite că, potrivit certificatului de deces, copilul de un an și opt luni, operat de hernie inghinală, a suferit un șoc hemoragic.

“Părinții băiețelului care a murit sâmbătă într-un spital privat au venit să ridice trupul neînsuflețit de la IML. Pe certificatul de deces, la cauze scrie: șoc hemoragic, hemoragie retroperitoneală, testicul necoborât operat...”, scrie jurnalista pe Facebook.

Diagnosticul este confirmat și de prezentatoarea de știri a PRO TV Amalia Enache.

“Rezultatul autopsiei în cazul copilului mort la un spital privat: hemoragie internă”, scrie Amalia Enache pe aceeași rețea socială.

De asemenea, PRO TV a publicat rezultatul autopsiei.

FOTO: PRO TV

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat pentru B1 TV că, luni, o comisie din cadrul DSP a verificat condițiile igienico-sanitare și respectarea procedurilor protocoalelor.

“Am decis trimiterea acelui raport la Colegiul Medicilor și sesizarea privind acest deces”, a spus Pintea.

